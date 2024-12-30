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Ректор КубГУ рассказал об искусственном интеллекте в образовательном процессе

Методы машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ) повсеместно проникают в образовательный процесс. Об этом рассказал ректор Кубанского государственного университета (КубГУ) Михаил Астапов «Федеральному Бизнес Журналу. Юг».

Фото: пресс-служба КубГУ

Фото: пресс-служба КубГУ

Как отметил господин Астапов, летом 2024 года вуз сталкивался с новостями, что студенты как в России, так и за рубежом активно применяли генеративный ИИ для подготовки выпускных квалификационных работ. По его словам, где-то коллеги стремятся бороться с этой, по их мнению, «напастью», где-то в разумных пределах разрешают применять таких ИИ-помощников.

«Прогресс остановить невозможно. Мы должны так выстраивать образовательный процесс, чтобы студенты понимали, что ИИ — очень мощный инструмент, способный приносить пользу только в умелых руках. При этом наша общая цель остается неизменной — вузы должны готовить всесторонне развитых, творчески активных специалистов»,— цитирует издание Михаила Астапова.

По словам ректора КубГУ, нововведения в системе высшего образования всегда вызывают различный спектр мнений. Тренд на цифровизацию образовательного процесса станет определять его облик в последующие годы. Внедрение онлайн-платформ, дистанционных обучающих курсов и электронных учебных материалов существенно повысило доступность образования.

Другой важной особенностью современного высшего образования Михаил Астапов назвал развитие междисциплинарных программ, позволяющее студентам приобретать навыки в нескольких сферах одновременно и таким образом повысить свою востребованность на рынке труда.

Андрей Николаев

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