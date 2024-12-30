Самолет Utair в ЯНАО отстранили от полетов из-за технической неисправности

Экипаж воздушного судна авиакомпании Utair при выполнении рейса UTR-345 Тюмень — Красноселькуп (Ямало-Ненецкий автономный округ; ЯНАО) доложил о технической неисправности, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Отмечается, что посадка самолета «прошла благополучно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«В настоящее время судно отстранено от полетов. В целях выполнения оборотного рейса в Тюмень ожидается резервный борт»,— добавили в ведомстве.

В прокуратуре пояснили, что вылет воздушного судна запланирован на 17:30. «Соблюдение прав пассажиров находится на контроле Новоуренгойской транспортной прокуратуры»,— подчеркнули в ведомстве.

Василий Алексеев