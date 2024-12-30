Белоусов позвонил детям, мечты которых исполнит в рамках «Елки желаний»

Министр обороны Андрей Белоусов позвонил детям участников СВО, мечты которых он исполнит в рамках новогодней акции «Елка желаний». 23 декабря господин Белоусов снял с елки открытки троих детей и пообещал, что исполнит их желания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

В разговоре с девятилетним Иваном из Тульской области, который загадал увидеть Санкт-Петербург, Андрей Белоусов сказал, что для мальчика уже подготовлена культурная программа в Северной столице. Он с семьей побывает в зоопарке, на крейсере «Аврора» и в Военно-морском музее.

В пресс-службе Минобороны уточнили, что отец Ивана сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. За проявленные отвагу и самоотверженность он награжден орденом Мужества, а также медалями Жукова и Суворова.

Виктория и Егор из Ростова-на-Дону загадали побывать на параде в честь 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Андрей Белоусов пообещал, что дети также сходят в Центральный музей ВС РФ и в парк «Патриот». Им проведут экскурсию и по другим достопримечательностям Москвы, рассказал господин Белоусов.

Благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. Ежегодно в ней участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребята из малообеспеченных семей и сироты — они пишут желания на открытках и вешают их на елку. В 2022 году принять участие в акции смогли жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.