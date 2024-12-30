В санатории Анапы опровергли информацию об отмене бронирований на Новый год

Руководитель анапского санатория «Эллада» Виталий Мегрелидзе опроверг информацию о массовой отмене бронирований отдыха в новогодние праздники. Об этом в своем Telegram-канале сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как отметил Виталий Мегрелидзе, спрос на отдых в новогодние праздники гораздо выше, чем в прошлом году, а основные заезды запланированы на 30 и 31 декабря. По словам господина Мегрелидзе, ожидается около 1 тыс. гостей, ситуация близка к полной загрузке санатория

«Сегодня планируем встретить 300 человек, а завтра — 200. В основном это семьи с детьми»,— приводят слова Виталия Мегрелидзе в оперштабе Краснодарского края.

По данным властей, в Анапе в новогодние праздники планируют работать около 120 объектов размещения, способных вместить более 22 тыс. человек. Загрузку прогнозируют более 75%.

Ранее в Ассоциации туроператоров России опровергли информацию о массовой отмене бронирований после разлива мазута в Анапе.

Андрей Николаев