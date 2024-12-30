Посол РФ Маслов: массовый туризм в Грецию остался в прошлом

Греция из-за снижения турпотока из России теряет по €1 млрд в год, заявил российский посол в Афинах Андрей Маслов. По его словам, за десять месяцев текущего года Грецию посетили всего 15 тыс. россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Греции Андрей Маслов

Фото: Посольство Российской Федерации в Греции Посол России в Греции Андрей Маслов

Фото: Посольство Российской Федерации в Греции

«Что касается массового туризма из России в Грецию, то это осталось в прошлом. Сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты отечественных банков, интерес к греческому направлению пошел резко вниз»,— сказал дипломат в интервью «РИА Новости».

По его оценкам, прибыли в Греции лишилось, в частности, пушно-меховое производство. При этом в туристическом секторе фиксируют интерес россиян к отдыху на греческих курортах класса люкс. «Но это, как вы понимаете, не имеет никакого отношения к массовому туризму»,— добавил посол.

Рекордный приток российских туристов в Грецию был в 2013 году — тогда страну посетили 1,3 млн человек из РФ. В последние годы в Греции отдыхали около 800 тыс. россиян в год.

Вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Артур Мурадян считает, что турпоток за границу в 2025 году может вырасти на 5–10%, но выйти на уровень, который был до пандемии, ему вряд ли удастся. По данным погранслужбы ФСБ, в число наиболее востребованных направлений в текущем году входили Турция, Китай, ОАЭ, Египет и Таиланд.

О популярных направлениях — в материале «Ъ FM» «Сочи и Турции подсчитали разницу».