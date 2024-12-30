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В пробке на Крымском мосту со стороны Тамани скопилась почти тысяча автомобилей

В понедельник 30 декабря перед Крымским мостом со стороны Тамани, по данным на 10:00, скопилось около 940 машин, ожидание досмотра может занять около трех часов. При этом в районе Керчи пробок перед мостом нет, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По данным сервиса «Яндекс Карты», автомобильный затор в Тамани растянулся на 11,5 километра.

Заторы на Крымском мосту отмечались и в воскресенье 29 декабря. В очереди с обеих сторон моста днем скапливалось в общей сложности около 1,5 тыс. машин, а среднее время ожидания для автомобилистов со стороны Тамани составляло порядка трех часов.

Андрей Пугачев

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