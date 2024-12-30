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Вениамин Кондратьев рассказал о семье известного на Кубани путешественника

Супруги Мержоевы стали героями проекта губернатора Краснодарского края #СчастливаясемьяКубани. В финальной публикации проекта Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале рассказал о семье, которую не смогло разлучить ни расстояние, ни годы.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Константин Мержоев и его жена Людмила живут в хуторе Трудобеликовском Красноармейского района уже 34 года. За это время Константин успел побывать на Северном полюсе, совершить кругосветное путешествие, пересечь пять континентов и подняться на самые высокие вулканы мира. Он является заслуженным путешественником России, а Людмила — заслуженным учителем Кубани.

Константин Мержоев известен своими уникальными экспедициями, в то время как его жена более 30 лет проработала педагогом. Встретились они на спортплощадке в Мурманске, после чего Людмила переехала на Кубань, ставшей для нее второй родиной. В хуторе Трудобеликовском у них родились дети — Батыр и Лейла.

Для своей семьи Константин Мержоев также организовывал небольшие экспедиции. Батыр впервые отправился в поход по Краснодарскому краю в 1,5 года, а в 12 лет уже побывал в других регионах России. Лейла в 18 лет пересекла Австралию и позже совершила туда трехмесячное путешествие с мужем и полуторогодовалой дочкой.

«Мержоевы считают, что семейная жизнь — это тоже большое путешествие, успех которого зависит от того, кто идет рядом. Константин и Людмила — главные друг для друга попутчики»,— написал в Telegram-канале Вениамин Кондратьев.

Этот Новый год семья Мержоевых будет встречать вместе.

Андрей Николаев

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