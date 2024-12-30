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Коммерсантъ FM
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Гладков почтил память погибших при обстреле Белгорода в 2023 году

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что о погибших при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда. По его словам, трагедия объединила всех в «одну большую семью, где каждый за каждого».

«30 декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения»,— сказал господин Гладков в видеообращении в Telegram.

Ровно год назад центр Белгорода был атакован двумя ракетами «Ольха» и реактивными снарядами чешской системы залпового огня Vampire. Один из снарядов упал на каток на Соборной площади, еще один удар пришелся на здание Белгородского технического университета. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили более 100.

Подробности — в публикации «Ъ» «Белгород под огнем вампиров».

Фотогалерея

Последствия обстрела Белгорода 30 декабря 2023 года

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Обгоревший автомобиль возле городского парка

Обгоревший автомобиль возле городского парка

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

На одной из центральных улиц

На одной из центральных улиц

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Сквер возле автобусной остановки

Сквер возле автобусной остановки

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Въезд во двор с одной из центральных улиц

Въезд во двор с одной из центральных улиц

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

У въезда во двор жилого дома

У въезда во двор жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Во дворах в центре города

Во дворах в центре города

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Припаркованный у подъеда автомобиль

Припаркованный у подъеда автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Припаркованные во дворе автомобили через несколько часов после обстрела

Припаркованные во дворе автомобили через несколько часов после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Рабочие после уборки участка улицы в центре города

Рабочие после уборки участка улицы в центре города

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Офисы в центре города

Офисы в центре города

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Офисное здание в центре города

Офисное здание в центре города

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Офис в центре Белгорода

Офис в центре Белгорода

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Поврежденное здание медицинского колледжа и бойцы теробороны

Поврежденное здание медицинского колледжа и бойцы теробороны

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Разбитый каток на Соборной площади Белгорода и сгоревший возле него коммунальный автомобиль

Разбитый каток на Соборной площади Белгорода и сгоревший возле него коммунальный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Соборная площадь. Устранение последствий обстрела

Соборная площадь. Устранение последствий обстрела

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Уборка стекла с тротуаров возле Соборной площади

Уборка стекла с тротуаров возле Соборной площади

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Замена стеклопакетов в административном здании

Замена стеклопакетов в административном здании

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Одна из центральных городских улиц

Одна из центральных городских улиц

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Соборная площадь. Возле главной городской сцены

Соборная площадь. Возле главной городской сцены

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Автобус на одной из главных городских улиц

Автобус на одной из главных городских улиц

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Автобус на одной из главных городских улиц

Автобус на одной из главных городских улиц

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Бойцы теробороны возле одного из эпицентров взрыва

Бойцы теробороны возле одного из эпицентров взрыва

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Очистка фасада торгового центра от разбитого остекления

Очистка фасада торгового центра от разбитого остекления

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Возле магазинов на улицах города

Возле магазинов на улицах города

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Место одного из попаданий

Место одного из попаданий

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Ликвидация последствий обстрелов волонтерами и бойцами теробороны

Ликвидация последствий обстрелов волонтерами и бойцами теробороны

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

У регионального штаба общественной поддержки «Единой России», где развернули центр помощи гражданам

У регионального штаба общественной поддержки «Единой России», где развернули центр помощи гражданам

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Сотрудники организаций благоустройства из разных районов и городских округов убирают улицы Белгорода

Сотрудники организаций благоустройства из разных районов и городских округов убирают улицы Белгорода

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Боец теробороны возле одного из административных зданий

Боец теробороны возле одного из административных зданий

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

У городского парка

У городского парка

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Девушка-медик из территориальной обороны, участвовавшая в оказании помощи раненым

Девушка-медик из территориальной обороны, участвовавшая в оказании помощи раненым

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков в центре помощи гражданам

Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков в центре помощи гражданам

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Один из пяти информационных центров для граждан на самых пострадавших улицах

Один из пяти информационных центров для граждан на самых пострадавших улицах

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков (справа) и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев (второй справа) в ходе объезда Белгорода

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков (справа) и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев (второй справа) в ходе объезда Белгорода

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

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Обгоревший автомобиль возле городского парка

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

На одной из центральных улиц

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Сквер возле автобусной остановки

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Въезд во двор с одной из центральных улиц

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

У въезда во двор жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Во дворах в центре города

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Припаркованный у подъеда автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Припаркованные во дворе автомобили через несколько часов после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Рабочие после уборки участка улицы в центре города

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Офисы в центре города

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Офисное здание в центре города

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Офис в центре Белгорода

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Поврежденное здание медицинского колледжа и бойцы теробороны

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Разбитый каток на Соборной площади Белгорода и сгоревший возле него коммунальный автомобиль

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Соборная площадь. Устранение последствий обстрела

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Уборка стекла с тротуаров возле Соборной площади

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Замена стеклопакетов в административном здании

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Одна из центральных городских улиц

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Соборная площадь. Возле главной городской сцены

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Автобус на одной из главных городских улиц

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Автобус на одной из главных городских улиц

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Бойцы теробороны возле одного из эпицентров взрыва

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Очистка фасада торгового центра от разбитого остекления

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Возле магазинов на улицах города

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Место одного из попаданий

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Ликвидация последствий обстрелов волонтерами и бойцами теробороны

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

У регионального штаба общественной поддержки «Единой России», где развернули центр помощи гражданам

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Сотрудники организаций благоустройства из разных районов и городских округов убирают улицы Белгорода

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Боец теробороны возле одного из административных зданий

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

У городского парка

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Девушка-медик из территориальной обороны, участвовавшая в оказании помощи раненым

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Председатель Белгородской областной думы Юрий Клепиков в центре помощи гражданам

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Один из пяти информационных центров для граждан на самых пострадавших улицах

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков (справа) и полпред президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев (второй справа) в ходе объезда Белгорода

Фото: Коммерсантъ / Мария Старикова

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