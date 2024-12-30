Гладков почтил память погибших при обстреле Белгорода в 2023 году

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что о погибших при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда. По его словам, трагедия объединила всех в «одну большую семью, где каждый за каждого».

«30 декабря навсегда останется в нашем сердце. Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб. Мы всегда будем стараться помочь тем, кто проходит сейчас реабилитацию, кто получил год назад серьезные ранения»,— сказал господин Гладков в видеообращении в Telegram.

Ровно год назад центр Белгорода был атакован двумя ракетами «Ольха» и реактивными снарядами чешской системы залпового огня Vampire. Один из снарядов упал на каток на Соборной площади, еще один удар пришелся на здание Белгородского технического университета. В результате атаки погибли 25 человек, ранения получили более 100.

Подробности — в публикации «Ъ» «Белгород под огнем вампиров».