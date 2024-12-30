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Коммерсантъ FM
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В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге из-за прогнозируемого подъема воды в Неве затворы Комплекса защитных сооружений (КЗС), то есть дамбы, переведены в закрытое положение, сообщил КЗС. Ограничение введено в 09:02.

Фото: Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России

Фото: Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России

«Доступ воды из Финского залива в акваторию Невской губы прекращен»,— говорится в сообщении в Telegram-канале. Открытие дамбы планируется после улучшения гидрометеорологической обстановки.

По данным МЧС, в понедельник в Санкт-Петербурге ожидается усиление ветра до 19–24 м/с, а волны могут подняться до 2–2,5 м вне льда. До полуночи 31 декабря в городе действует желтый уровень погодной опасности.

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