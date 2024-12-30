Служба-112 в Новогоднюю ночь будет работать в чрезвычайном режиме
В ночь на Новый год на помощь жителям Ростовской области будут готовы прийти более 300 операторов и диспетчеров экстренных оперативных служб, из них 16 – в Ростове. Об этом сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на слова начальника ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Сергея Берлизова.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Согласно сообщению, телефонная служба служба-112 будет работать в режиме повышенной готовности.
Отмечается, что в первые сутки нового года больше всего звонков поступает в службу скорой помощи. Как правило, граждане жалуются на повышенное АД, температуру, пищевые отравления.
«Однако, самыми страшными вызовами становятся случаи травмирования людей», - сказал Сергей Берлизов. По его данным, это связано с фейерверками. Он также отметил, что после запрета на использование пиротехники в 2023 году таких случаев не было.