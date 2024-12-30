Служба-112 в Новогоднюю ночь будет работать в чрезвычайном режиме

В ночь на Новый год на помощь жителям Ростовской области будут готовы прийти более 300 операторов и диспетчеров экстренных оперативных служб, из них 16 – в Ростове. Об этом сообщается на сайте донского правительства со ссылкой на слова начальника ГКУ РО «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» Сергея Берлизова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, телефонная служба служба-112 будет работать в режиме повышенной готовности.

Отмечается, что в первые сутки нового года больше всего звонков поступает в службу скорой помощи. Как правило, граждане жалуются на повышенное АД, температуру, пищевые отравления.

«Однако, самыми страшными вызовами становятся случаи травмирования людей», - сказал Сергей Берлизов. По его данным, это связано с фейерверками. Он также отметил, что после запрета на использование пиротехники в 2023 году таких случаев не было.

Сергей Иванов