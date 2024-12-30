Фильм «Ёлки 11» стал лидером российского кинопроката за выходные

Комедия «Ёлки 11» режиссера Александра Карпиловского возглавила кинопрокат в России и странах СНГ, собрав за выходные 211,4 млн руб. Это следует из данных портала Kinobusiness за период с 26 по 29 декабря.

За продолжением франшизы «Ёлок» расположилась семейная комедия «Домовенок Кузя», сборы которой составили 146,1 млн руб. На третьем месте премьера недели — мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 6» (88,6 млн руб.). Замыкают пятерку лидеров за выходные фильм-сказка «Баба Яга спасает Новый год» (63,5 млн руб.) и сиквел «Муфаса: Король Лев» (61,9 млн руб.).

Как и предыдущие части, сюжет «Ёлков 11» связан с чудесами, происходящими в канун Нового года. В фильме снимались Дмитрий Нагиев, Кристина Бабушкина, Андрей Рожков, Ирина Пегова, Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Виктор Хориняк и Бурак Озчивит.