Сергей Лавров: Башар Асад не справился с социальными проблемами Сирии из-за США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС поделился мнением по поводу причин быстрого развития событий в Сирии и стремительного поражения режима экс-президента страны Башара Асала. По словам главы российского МИДа, предпосылкой для ухудшения ситуации стала неспособность прежнего руководства Сирии на фоне многолетнего конфликта удовлетворить основные потребности населения и наладить диалог с оппонентами.

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Министр заявил, что успехи сирийских войск при участии российских ВКС в борьбе с терроризмом не смогли привести к улучшению жизни. Одной из причин стала оккупация со стороны США северо-восточных нефтеносных районов Сирии, а также санкционное давление на Дамаск. Это провоцировало социальное недовольство, и власти шли на непопулярные меры, например, уменьшали субсидии.

Господин Лавров добавил, что Москва внимательно следит за ситуацией в Сирии, но делать выводы о происходящем пока преждевременно.

8 декабря власти в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент страны Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, ранее возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до 1 марта 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».