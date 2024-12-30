Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Сергей Лавров: Башар Асад не справился с социальными проблемами Сирии из-за США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС поделился мнением по поводу причин быстрого развития событий в Сирии и стремительного поражения режима экс-президента страны Башара Асала. По словам главы российского МИДа, предпосылкой для ухудшения ситуации стала неспособность прежнего руководства Сирии на фоне многолетнего конфликта удовлетворить основные потребности населения и наладить диалог с оппонентами.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Министр заявил, что успехи сирийских войск при участии российских ВКС в борьбе с терроризмом не смогли привести к улучшению жизни. Одной из причин стала оккупация со стороны США северо-восточных нефтеносных районов Сирии, а также санкционное давление на Дамаск. Это провоцировало социальное недовольство, и власти шли на непопулярные меры, например, уменьшали субсидии.

Господин Лавров добавил, что Москва внимательно следит за ситуацией в Сирии, но делать выводы о происходящем пока преждевременно.

8 декабря власти в Сирии захватила группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана в РФ террористической и запрещена). Президент страны Башар Асад подал в отставку и улетел в Россию. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, ранее возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до 1 марта 2025 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирии не хватит на всех».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...