Вучич заявил о приезде в Сербию задержанного за съемку военных объектов украинца

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании гражданина Украины, который недавно прибыл в республику во время нынешних протестов вместе с группой хорватских граждан. По словам главы государства, два года назад мужчина был арестован за съемку военных объектов в Белграде.

«Этот украинец был задержан, <...> потому что еще с двумя гражданами Украины снимал с дрона важнейшие объекты оборонной инфраструктуры Сербии. Некоторое время он находился под стражей, и я никогда не видел такого давления иностранных послов, чтобы его отпустили. <...> Речь идет не о наивных детях. Это люди, которые совершали преступления против безопасности республики»,— сказал господин Вучич в эфире TV Pink (цитата по «РИА Новости»).

Сербские СМИ, в частности, издание Informer, ранее сообщали о въезде в Сербию 27 декабря группы из девяти человек: восьми хорватских граждан и украинца по имени Алексей Чумаков. Они заявили пограничникам, что прибыли как туристы и планируют остаться до 30 декабря. В Белграде иностранцы встретились с участниками протестов и посетили электротехнический факультет, который находится в блокаде. Некоторые местные СМИ допустили, что группа может иметь отношение к хорватскому Агентству безопасности и разведки (SOA).

В Сербии проходят протесты, связанные с ноябрьской трагедией на вокзале в Нови-Саде, где при обрушении козырька погибли 14 человек. По словам господина Вучича, беспорядки на протестах подстрекали «отдельные иностранные спецслужбы», а трагедия стала лишь поводом.