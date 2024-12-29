Захарова: Россия ответит на блокировку Telegram-каналов российских СМИ

МИД РФ требует от профильных международных организаций надлежащую реакцию на блокировку Telegram-каналов российских СМИ в странах Евросоюза, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она подчеркнула, что Россия оставляет за собой право на симметричные ответные меры и подобные атаки на СМИ не останутся без реакции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

28 декабря ряд российских изданий, в числе которых «РИА Новости» и «Известия», заявили о начале блокировок их Telegram-каналов в странах Евросоюза. При попытке зайти на каналы отображалось, что их заблокировали в связи с «нарушением местного законодательства», суть нарушений не разъясняется. Представитель МИДа сочла, что ЕС продолжит блокировать российские СМИ.

«Лишение собственных граждан возможности самостоятельно сформировать представление о происходящих в мире событиях, подмена объективной картины мира симуляцией реальности, сфабрикованной мейнстримными СМИ и подконтрольными правящим кругам соцсетями, грубо попирают фундаментальные права человека на свободу выражения мнения и демонтируют основы демократического общества»,— подчеркнула госпожа Захарова.

В мае совет Евросоюза приостановил вещание «РИА Новости», «Известий», «Российской газеты» и Voice of Europe. Решение объяснялось распространением и поддержкой «Российской пропаганды». С марта 2022 года на территории ЕС запретили работу телеканала RT и агентства Sputnik. В рамках девятого пакета санкций объединение также приостановило лицензии на вещание у «Первого канала», «России 1», НТВ и РЕН ТВ.