В Ярославской области с 1 июля подорожают коммунальные услуги

В Ярославской области с 1 июля 2025 году вырастут тарифы на водоснабжение, водоотведение и электроснабжение. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Тарифы на отопление вырастут в среднем на 16,7%, конкретная цена зависит от ресурсоснабжающей организации. Тариф на холодное водоснабжение подорожает на 8% и составит 42,55 руб./куб.м. Водоотведение подорожает на 9,7%, тариф составит 32,03 руб./куб. м.

Как сообщал «Ъ-Ярославль», тарифы на электроснабжение домов с электроплитами и в сельской местности вырастет на 12,4% и составит 3,9 руб./кВт*ч, домов в городах без электроплит — на 12,6% и составит 5,57 руб./кВт*ч для первого диапазона. Второй диапазон с повышенной платой будет начинаться с 3900 кВт*ч в месяц, третий — с 6000.

Природный газ пока не подорожает, цена на него сохранится на прежнем уровне.

Алла Чижова