Главный тренер «Локомотива» объяснил поражение в Минске

Наставник ярославского ХК «Локомотив» Игорь Никитин поражение в Минске объяснил тем, что команда не выложилась «по полной». Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив» Игорь Никитин

Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что 29 декабря игра в Минске с местным «Динамо» завершилась для ярославцев поражением. Счет в матче — 4:1. Никитин поздравил соперника с победой, комментируя игру.

«Я думаю, что заслужили они. Вот мы сегодня, к сожалению, не выложились по полной. Поэтому и закономерное поражение. В четырех из шести игр "Локомотив" уступает "Динамо", неудобный соперник? Раз такая статистика, то так и есть, наверное»,— пояснил главный тренер.

В прошедшей игре «Динамо» трижды реализовало большинство. У Игоря Никитина уточнили, почему так вышло.

«Когда ты играешь не в полную, то если 5 на 5 (прим.: игроков) еще есть шанс удерживаться в игре, а когда вчетвером — шансов меньше. Для команды, которую мы хотим сделать, без разницы какая игра по счету, выкладывайся по полной. Сегодня командное поражение, здесь все без исключения»,— прокомментировал наставник ярославцев.

5 января «Локомотив» сыграет дома с ЦСКА. Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 32 матчах и проиграли в 10. На счету команды 66 очков.

Алла Чижова