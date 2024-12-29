«Локомотив» проиграл в последнем матче 2024 года

Ярославский ХК «Локомотив» проиграл минскому «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Железнодорожники уступили со счетом 1:4.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

В первом периоде счет открыли хозяева: отличился Виталий Пинчук. Через 4 минуты счет удвоил защитник «Динамо» Джордан Гросс. На последней минуте периода гол забил нападающий «Локомотива» Артур Каюмов. Во втором периоде счет стал 4:1 — Гросс забросил вторую шайбу, отличился в составе «Динамо» и Егор Бориков. Все голы в матче, за исключением последнего, были забиты в большинстве. Это была последняя игра «Локомотива» в 2024 году.

5 января «Локомотив» сыграет дома с ЦСКА. Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 32 матчах и проиграли в 10. На счету команды 66 очков.

Алла Чижова