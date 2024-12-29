Служивший памятником паровоз с Привокзальной площади Ростова вернут на рельсы

Чехословацкий паровоз «Кч4 101», служивший памятником на Привокзальной площади в Ростове отправили на восстановление. Возвращением машины в рабочее состояние займутся в Тихорецком депо — сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКЖД Фото: пресс-служба СКЖД

По окончании работ локомотив снова запустят на пути детской железной дороги, где он курсировал до 1982 года. На постамент взамен снятого паровоза установят локомотив другой модели уже в следующем году.

«Кч4 101» выпускались на заводе koda в 1949-1952 годах. Ростовский экземпляр относится к одной из первых партий. Всего было выпущено 420 таких машин, однако к настоящему времени сохранились только несколько из них — в виде музейных экспонатов. Донской локомотив первые годы проработал на узкоколейке в Латвийской ССР, а через несколько лет его перевели на малую магистраль донской столицы.

Дмитрий Ковалевский