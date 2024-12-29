В декабре в Татарстане зарегистрировали 18 превышений по углероду и азоту

В Татарстане по итогам декабря зафиксировали 18 превышений допустимой концентрации по оксиду углерода и оксиду азота. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии республики.

В Казани в декабре зарегистрировали только одно превышение по оксиду азота. Оно связано с работой двигателей транспорта.

В Нижнекамске зафиксировали превышения по оксиду углерода. Причиной стала работа снегоуборочной техники на ледовом катке, который расположен в непосредственной близости от станции.

С начала года станции контроля чистоты атмосферного воздуха выполнили 4,3 млн измерений. Пять станций в Казани провели более 1,3 млн измерений.

Диана Соловьёва