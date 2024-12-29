На Дону за год подорожали почти все составляющие новогоднего стола — ЦБ

Практически все продукты, которые россияне привыкли видеть на новогоднем столе, за год выросли в цене на рынке Ростовской области. Как следует из данных пресс-службы Южного ГУ Банка России, заметнее всего год к году подорожали торты (на 15%), сыры и рыбные деликатесы (на 13,2%), а также морковь — на 12,5%.

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По последним данным за ноябрь текущего года, в сравнении с тем же месяцем 2023 года поднялась стоимость колбасы, газированных напитков и фруктовых соков, овощных и рыбных консервов и конфет. В Центробанке связывают это с ростом расходов компаний на оплату труда, упаковку и само сырье. Так, кондитерские предприятия столкнулись в этом году с ростом цен на какао-бобы на мировом рынке, а рыбоперерабатывающие организации оказались вынуждены закупать морепродукты по завышенным ценам из-за сниженного улова в России в этом году.

Подешевели из опубликованного списка продуктов за минувший год только куриные яйца (на 8,4%) и помидоры (на 1,4%). В ведомстве отметили, что птицефабрики в уходящем году нарастили производство яиц. В ноябре годовая инфляция в Ростовской области оказалась ниже общероссийской и составила 8,7%.

Дмитрий Ковалевский