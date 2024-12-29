Самолет авиакомпании Utair из Москвы во Владикавказ задержан почти на сутки

Вылет рейса UT395 авиакомпании Utair, следующего из Москвы во Владикавказ, задержан почти на сутки. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Вылет самолета авиакомпании Utair из Москвы во Владикавказ задержан почти на сутки

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным ведомства, по расписанию самолет должен был вылететь в воскресенье, 29 декабря, в 00:20. Однако в связи с задержкой рейса планируемые дата и время вылета — 29 декабря, 23:50. Все пассажиры сейчас размещены в гостинице.

Сургутская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по данному факту. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле ведомства.

Анастасия Таначева