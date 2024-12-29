Путин утвердил ежегодную индексацию выплат по уходу за детьми-инвалидами

Президент Владимир Путин подписал указ о распространении выплат в 10 тыс. руб. на все категории граждан, которые ухаживают за детьми-инвалидами и из-за этого не работают. Ранее эту выплату получали только неработающие родители детей с инвалидностью.

Документ также предусматривает ежегодную индексацию выплат исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Размер выплат будет пересматриваться с 1 февраля ежегодно. Указ вступает в силу с 1 января 2025 года.

Последний раз выплата, положенная родителям и опекунам, повышалась в 2019 году, до 10 тыс. руб., а выплата для прочих ухаживающих — в 2008 году, до 1,2 тыс. руб. В июле общественное движение «Право на уход» запустило петицию с просьбой повысить размер пособий. Через несколько дней Владимир Путин поручил повысить выплаты по уходу за детьми с инвалидностью.

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