Правительство утвердило создание системы «Национальный словарный фонд»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании федеральной государственной информационной системы «Национальный словарный фонд» (НСФ) (pdf.). Проект направлен на повышение грамотности, сохранение и развитие русского языка, а также поддержку русскоязычной среды за рубежом. Планируется, что система заработает в 2025 году.

Ресурс будет содержать информацию о нормах современного русского литературного языка, закрепленных в классических нормативных и современных словарях. Обновление сведений планируется не реже одного раза в пять лет. Данные будут общедоступными и бесплатными для всех. Оператором системы назначено Министерство науки и высшего образования.

Закон о создании системы президент Владимир Путин подписал 22 апреля 2024 года. Главный научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова Мария Каленчук, директор НСФ, рассказывала «Ъ», что в фонд войдут как минимум 33 словаря. По ее словам, система даст ответы о правилах написания и произношения слов, а также об истории изменения этих процессов.

Как создание нового ресурса обсуждали в Госдуме — в материале «Ъ».