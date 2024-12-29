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В Башкирии профилактику абортов внесли в перечень мер по повышению рождаемости

В Башкирии на программу повышения рождаемости на три предстоящих года планируют выделить 13,56 млрд руб., говорится в проекте разработанного министерством семьи, труда и социальной защиты населения документе. В 2025 году финансирование составит 5,13 млрд, в 2026 году — 4 млрд, в 2027 году — 4,03 млрд руб.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Численность женщин репродуктивного возраста (от 15 до 49 лет) сокращается на протяжении уже более десяти лет на фоне снижения численности замещающих поколений, отмечается в проекте программы. На начало 2024 года она составила 931,8 тыс. человек, уменьшившись по сравнению с 2022 годом на 5,3 тыс. человек, или на 0,6%. В сельской местности показатель снижался быстрее. За два года он число женщин репродуктивного возраста в селах уменьшилось 8,5 тыс., а в городах, напротив, произошел рост на 3,2 тыс. Показатель продолжит снижаться и к 2030 году составит 921,9 тыс. человек, прогнозируют авторы программы.

При этом отмечается, что концентрация женщин репродуктивного возраста в городах "не способствует улучшению семейно-брачной ситуации и повышению рождаемости". Уровень доходов выступает одним из определяющих факторов репродуктивного поведения: респонденты с более высокой оценкой своего материального положения имеют более высокие репродуктивные установки.

Улучшить демографическую ситуацию предложено с помощью таких мер, как укрепление репродуктивного здоровья населения и доабортное консультирование (в 2023 году впервые за многие годы отмечен рост числа абортов), а также материальной поддержки семей с детьми (пособий, бесплатного питания в образовательных учреждениях и так далее), повышения доступности дошкольного образования, улучшения жилищных условий, укрепления института семьи и продвижения традиционных ценностей.

Наталья Балыкова

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