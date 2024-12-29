Умер основатель HBO Чарльз Долан

Основатель американской сети платного телевидения Home Box Office (HBO) Чарльз Долан умер в возрасте 98 лет. Представитель семьи господина Долана сообщил The Wall Street Journal, что бизнесмен умер естественной смертью в окружении своих близких.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чарльз Долан

Фото: Don Jacobsen / Newsday RM / Getty Images Чарльз Долан

Фото: Don Jacobsen / Newsday RM / Getty Images

Чарльз Долан родился в Кливленде в 1926 году. В начале 1960-го переехал в Нью-Йорк и основал Teleguide Inc, которая предоставляла услуги кабельной связи гостиницам города. Вскоре была создана Sterling Manhattan Cable — первая городская компания кабельного телевидения. В 1972 году господин Долан основал HBO.

Помимо HBO Чарльз Долан также учредил компанию Cablevision, которая является ведущим оператором платного телевидения в Нью-Йорке. В 2016 году Cablevision была продана за $17,7 млрд. По данным Forbes, семья Долана имеет чистый капитал около $5,4 млрд. У бизнесмена осталось 6 детей, 19 внуков и 5 правнуков. Его жена Хелен Энн Долан скончалась в 2023 году.