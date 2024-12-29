Захарова ответила на планы Азербайджана ограничить пребывание россиян в стране

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала планы властей Азербайджана ограничить сроки пребывания граждан России в стране. По ее словам, подобные решения остаются правом Баку.

«(Вводить такие изменения — это.— "Ъ") право Баку»,— сказала Мария Захарова «Ведомостям».

Вчера, 28 декабря, МИД Азербайджана сообщил, что страна намерена изменить сроки разрешенного пребывания россиян на территории республики. Решение, как утверждалось, стало ответом на поправки в российском законодательстве об ограничении сроков пребывания иностранцев в стране.

26 декабря МИД РФ сообщил, что с 1 января 2025 года срок временного пребывания в России иностранца без визы не может быть более 90 суток суммарно в течение календарного года. Соответствующий закон президент Владимир Путин подписал в августе. Ранее срок пребывания ограничивался 180 сутками в течение года. Исключение составляют случаи, когда иностранный гражданин прибыл в Россию для лечения, ухода за родственником или в связи со смертью близкого родственника.

Подробнее об изменениях в миграционной политике — в материале «Ъ» «Чемодан, УК, вокзал».