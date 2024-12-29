Туристический налог введут в Сириусе с 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года в Сириусе начнет действовать туристический налог, который заменит курортный сбор, ранее действовавший в тестовом режиме. Об этом сообщила пресс-служба федеральной территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФТ Сириус Фото: пресс-служба ФТ Сириус

Плательщиками туристического налога в Сириусе станут юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют услуги по временному размещению граждан. К таким организациям относятся гостиницы, отели, хостелы, санаторно-курортные учреждения и другие средства размещения, внесенные в реестр классифицированных объектов. Сумма туристического налога будет отдельной строкой включена в стоимость проживания.

Налог будет рассчитываться на основе налоговой базы, которая представляет собой стоимость гостиничного номера без учета самого налога и налога на добавленную стоимость. Таким образом, размер налога будет зависеть от стоимости проживания, однако минимальный его размер составит 100 рублей с одного номера в сутки.

В 2025 году максимальная ставка налога составит 1% от налогооблагаемой базы. В течение следующих пяти лет она будет расти. С 2029 года процентная ставка останется на уровне 5%.

Алина Зорина