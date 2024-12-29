Число погибших при крушении самолета в Южной Корее выросло до 151

Подтвержденное число погибших при авиакатастрофе Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 151, пишет «Рёнхап» со ссылкой на пожарную службу страны. Всего на борту находился 181 человек, двое из которых, предположительно, выжили. 28 считаются пропавшими без вести.

Аналогичные цифры по погибшим приводят Reuters и Associated Press. По данным AP, среди погибших — 71 женщина и 71 мужчина, а также 9 человек, пол которых пока не удалось определить.

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air разбился при посадке сегодня, 29 декабря, утром. Воздушное судно летело из Бангкока. По предварительной информации, причиной крушения стала неисправность шасси из-за столкновения с птицами. Лайнер столкнулся с ограждением за пределами взлетно-посадочной полосы, после чего загорелся. Минтранс Южной Кореи сообщил, что диспетчерская вышка аэропорта Муан предупреждала самолет о возможном столкновении с птицами за шесть минут до крушения воздушного судна.