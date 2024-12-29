Ростовский облсуд рассмотрит дело бывшего высокопоставленного таможенника

В Ростовский областной суд поступили материалы дела бывшего заместителя начальника Южного таможенного управления Федеральной таможенной службы (ЮТУ ФТС) России Александра Скрипкина, ранее осужденного за получение взятки и превышение должностных полномочий. Рассмотрение жалоб его защиты на приговор начнется 16 января, следует из данных, опубликованных в картотеке суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В августе Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил Александра Скрипкина к восьми годам одному месяцу колонии строгого режима.

По версии следствия, Александр Скрипкин содействовал учредителю строительной компании Владиславу Григориадису в получении госконтракта о приобретении Южным таможенным управлением здания для размещения в нем Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Также за участие в схеме осуждена экс-начальник контрактной службы ЮТУ ФТС России Екатерина Радченко. Григориадис и Радченко также были осуждены.

Кристина Федичкина