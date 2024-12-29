Донская госавтоинспекция опубликовала график работы МРЭО в новогодние праздники

В период праздников в Ростовской области изменится график работы МРЭО. Об этом сообщает госавтоинспекция региона в официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Согласно расписанию, 31 декабря прием граждан будет вестись во всех РЭП с 08:00 до 18:00. 1, 2 и 7 января — выходные дни. 3 января подразделения будут работать с 08:00 до 18:00, 4 января — с 08:00 до 17:00, при этом в РЭП в Ростове по ул. 50 лет Ростсельмаша, 15 в эти дни выходной. 5 и 6 января прием будет вестись, наоборот, только в этом подразделении, 5 января с 08:00 до 17:00, а 6 января с 08:00 до 18:00.

С 8 января РЭО Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области будет работать в обычном режиме.

Кристина Федичкина