Культповестка

ВЫСТАВКИ

Передвижники

Дата: до 6 апреля Место: Третьяковская галерея

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Михаил Клодт фон Юргенсбург «На пашне», 1872 год Василий Перов «Охотники на привале», 1871 год Григорий Мясоедов «Земство обедает», 1872 год Следующая фотография 1 / 4 Михаил Клодт фон Юргенсбург «На пашне», 1872 год Василий Перов «Охотники на привале», 1871 год Григорий Мясоедов «Земство обедает», 1872 год

Члены Товарищества передвижных художественных выставок, или просто передвижники, составили основу российской живописи второй половины XIX века. Выставка в Третьяковской галерее стала первым за 50 лет крупным проектом, посвященным творчеству передвижников — причем в нее войдут как ключевые работы, так и менее известные произведения. Экспозиция включает работы Перова, Репина, Куинджи, Васнецова, Саврасова и других.

Жили-Были. Школа русской сказки

Дата: до 14 февраля Место: Центр современного искусства «Винзавод»

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Проект «Жили-Были» приглашает семьи с детьми погрузиться в новое восприятие культурного наследия русских сказок. Выставка пройдет в исторических подземельях Винзавода — в Большом винохранилище (более 1800 м). На выставке покажут работы современных российских художников и знаменитых иллюстраторов — Ивана Билибина, Георгия Нарбута, Юрия Васнецова, Николая Кочергина, Евгения Мигунова. Экспозиция включит документальные и игровые видео, художественные инсталляции, а также арт-объекты и другие артефакты, специально созданные и отобранные для этого проекта галереей современного искусства «Триумф».

Новая новая эра

Дата: до 9 марта Место: ГЭС-2

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Выставка в ГЭС-2 через призму культуры исследует актуальные духовные практики: астрология, нумерология, карты Таро, медитация и другие паранаучные системы. Произведения мастеров советского нонконформизма и современных художников служат своеобразными комментариями к этим явлениям. Такой подход создает пространство для свободного толкования, позволяя каждому зрителю самому решать, как воспринимать увиденное.

ТЕАТР

Щелкунчик

Дата: с 3 по 8 января Место: Большой театр

Главная новогодняя постановка в Большом театре — «Щелкунчик». Для тех, кто не успел посетить балет перед Новым годом, театр дает несколько показов в январе. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа) остается, пожалуй, ключевым в мире современного балета. Впервые «Щелкунчик» был показан на сцене Мариинского театра в 6 декабря 1892 года. И лишь спустя почти 30 лет, в мае 1919 года постановка появилась на сцене Большого театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Щелкунчик»

Фото: Дамир Юсупов Балет «Щелкунчик»

Фото: Дамир Юсупов

Чайка

Дата: 9, 19 января Место: МХТ им. А. П. Чехова

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Одна из главных постановок, плотно связанных как с творчеством Чехова, так и с МХТ (чайка стала одним из символов театра — именно она украшает его кулисы). Премьера новой постановки состоялась 30 ноября 2024. За режиссуру отвечает художественный руководитель театра, Константин Хабенский. Говоря о своей версии «Чайки», режиссер заявил: «Рассказ, который мы будем вести на сцене Художественного театра, про нормальный человеческий эгоизм. Каждый человек хочет, чтобы к нему внимательно относились, чтобы его любили, чтобы его слушали».

МЕРОПРИЯТИЯ

Закатный бранч

Дата: 26 января

«Закатный бранч» — относительно новый гастро-проект, каждый раз проходящий в новой локации. Проект включает в себя меню из сезонных продуктов, барную карту из коктейлей на основе яблочного сидра и живописную локацию, которая обеспечит красивый закат (отсюда и название). Следующий бранч пройдет 26 января, а точную локацию организаторы сообщают ближе к дате самого мероприятия.