Культповестка
Что делать в Москве в январе
ВЫСТАВКИ
Передвижники
Дата: до 6 апреля
Место: Третьяковская галерея
Члены Товарищества передвижных художественных выставок, или просто передвижники, составили основу российской живописи второй половины XIX века. Выставка в Третьяковской галерее стала первым за 50 лет крупным проектом, посвященным творчеству передвижников — причем в нее войдут как ключевые работы, так и менее известные произведения. Экспозиция включает работы Перова, Репина, Куинджи, Васнецова, Саврасова и других.
Жили-Были. Школа русской сказки
Дата: до 14 февраля
Место: Центр современного искусства «Винзавод»
Проект «Жили-Были» приглашает семьи с детьми погрузиться в новое восприятие культурного наследия русских сказок. Выставка пройдет в исторических подземельях Винзавода — в Большом винохранилище (более 1800 м). На выставке покажут работы современных российских художников и знаменитых иллюстраторов — Ивана Билибина, Георгия Нарбута, Юрия Васнецова, Николая Кочергина, Евгения Мигунова. Экспозиция включит документальные и игровые видео, художественные инсталляции, а также арт-объекты и другие артефакты, специально созданные и отобранные для этого проекта галереей современного искусства «Триумф».
Новая новая эра
Дата: до 9 марта
Место: ГЭС-2
Выставка в ГЭС-2 через призму культуры исследует актуальные духовные практики: астрология, нумерология, карты Таро, медитация и другие паранаучные системы. Произведения мастеров советского нонконформизма и современных художников служат своеобразными комментариями к этим явлениям. Такой подход создает пространство для свободного толкования, позволяя каждому зрителю самому решать, как воспринимать увиденное.
ТЕАТР
Щелкунчик
Дата: с 3 по 8 января
Место: Большой театр
Главная новогодняя постановка в Большом театре — «Щелкунчик». Для тех, кто не успел посетить балет перед Новым годом, театр дает несколько показов в январе. Либретто Юрия Григоровича по одноименной сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана (с использованием мотивов сценария Мариуса Петипа) остается, пожалуй, ключевым в мире современного балета. Впервые «Щелкунчик» был показан на сцене Мариинского театра в 6 декабря 1892 года. И лишь спустя почти 30 лет, в мае 1919 года постановка появилась на сцене Большого театра.
Балет «Щелкунчик»
Фото: Дамир Юсупов
Чайка
Дата: 9, 19 января
Место: МХТ им. А. П. Чехова
Одна из главных постановок, плотно связанных как с творчеством Чехова, так и с МХТ (чайка стала одним из символов театра — именно она украшает его кулисы). Премьера новой постановки состоялась 30 ноября 2024. За режиссуру отвечает художественный руководитель театра, Константин Хабенский. Говоря о своей версии «Чайки», режиссер заявил: «Рассказ, который мы будем вести на сцене Художественного театра, про нормальный человеческий эгоизм. Каждый человек хочет, чтобы к нему внимательно относились, чтобы его любили, чтобы его слушали».
МЕРОПРИЯТИЯ
Закатный бранч
Дата: 26 января
«Закатный бранч» — относительно новый гастро-проект, каждый раз проходящий в новой локации. Проект включает в себя меню из сезонных продуктов, барную карту из коктейлей на основе яблочного сидра и живописную локацию, которая обеспечит красивый закат (отсюда и название). Следующий бранч пройдет 26 января, а точную локацию организаторы сообщают ближе к дате самого мероприятия.
Гастро-проект «Закатный бранч»