ФСБ задержала россиянина за передачу Украине фото подмосковного объекта ТЭК

ФСБ сообщила о задержании гражданина России по подозрению в госизмене. По информации спецслужбы, он передал военной разведке Украины фотографии объекта топливно-энергетического комплекса в Подмосковье. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Он заключен под стражу.

По информации ведомства, мужчина 1983 года рождения через Telegram установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Утверждается, что по заданию куратора за деньги россиянин собирал и передавал фото объекта ТЭК в Московской области.

На видео, опубликованном ФСБ, задержанный в ходе допроса рассказал, что в мае 2024 года получил задание от военной разведки Украины собирать информацию о нефтебазах, расположенных в Московской области. По его словам, 30 июня он передал украинской разведке данные о нефтебазах «для использования против безопасности России».