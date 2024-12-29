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В ДТП в Тюменской области погиб один человек, еще семь ранены

В ДТП на 27-м км автодороги Голышманово-Аромашево Тюменской области погиб один человек, еще семь получили ранения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

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В ДТП в Тюменской области погиб один человек, еще семь ранены

В ДТП в Тюменской области погиб один человек, еще семь ранены

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

В ДТП в Тюменской области погиб один человек, еще семь ранены

В ДТП в Тюменской области погиб один человек, еще семь ранены

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

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В ДТП в Тюменской области погиб один человек, еще семь ранены

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

В ДТП в Тюменской области погиб один человек, еще семь ранены

Фото: Гоставтоинспекция Тюменской области

По предварительным данным, 27-летний водитель «ВАЗ2107» выехал на встречную полосу полосу, где столкнулся с автомобилем Lada Granta. В результате водитель «ВАЗ» погиб.

Травмы в ДТП получили четверо пассажиров автомобиля «ВАЗ»: двое 48-летних мужчин и мужчины 56-ти и 39-ти лет. Также в ДТП пострадали семья из Лангепаса (Ямало-Ненецкий автономный округ), которая ехала в Lada: 36-летний водитель, его девятилетняя дочь и жена 35-ти лет.

Сотрудники Гоставтоинспекции Тюменской области продолжают выяснять обстоятельства аварии.

Анастасия Таначева

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