В Башкирии инвестору предоставили 396 га земли для выращивания зерна

Министерство земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан предоставило ООО «Владияр» четыре земельных участка в Кушнаренковском районе общей площадью 396 га. Как сообщила пресс-служба республиканского правительства, компания планирует выращивать на них зерновые культуры.

По словам вице-премьера — министра земельных и имущественных отношений Натальи Полянской, реализация проекта позволит создать высокотехнологичное предприятие полного цикла для обеспечения внутреннего рынка качественными зерновыми культурами.

«Инвестор намерен поэтапно заняться выращиванием как яровой, так и озимой пшеницы, а также озимого и ярового ячменя и озимой ржи»,— сообщила она.

Стоимость проекта оценивается в 212,7 млн рублей, инвестор профинансирует из собственных средств. Реализовать его планируется в 2024–2043 годах.

По данным Rusprofile, ООО «Владияр» зарегистрировано в Кушнаренково в июле этого года. Основной вид деятельности — выращивание зерновых, зернобобовых культур и семян масличных культур. Уставный капитал компании — 10 тыс. руб. — принадлежит Николаю Виденко.

Наталья Балыкова