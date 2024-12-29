В Чебоксарах в ДТП с нетрезвым водителем пострадало 3 человека

В Чебоксарах на ул. Калинина произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. В столкновении пострадало три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чебоксарам.

По предварительным данным, ДТП произошло ночью около 00:25 на перекрестке ул. Николаева и Калинина. 32-летний водитель «Митсубиси Монтеро» выехал на встречную полосу. На перекрестке машина врезалась в автомобиль «Лада Калина».

Освидетельствование показало, что водитель «Митсубиси» был нетрезвым.

В результате ДТП пассажиру «Лады» и водителю иномарки назначено амбулаторное лечение. 38-летнего водителя «Лады» госпитализировали.

Диана Соловьёва