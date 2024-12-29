Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чебоксарах в ДТП с нетрезвым водителем пострадало 3 человека

В Чебоксарах на ул. Калинина произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. В столкновении пострадало три человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чебоксарам.

По предварительным данным, ДТП произошло ночью около 00:25 на перекрестке ул. Николаева и Калинина. 32-летний водитель «Митсубиси Монтеро» выехал на встречную полосу. На перекрестке машина врезалась в автомобиль «Лада Калина».

Освидетельствование показало, что водитель «Митсубиси» был нетрезвым.

В результате ДТП пассажиру «Лады» и водителю иномарки назначено амбулаторное лечение. 38-летнего водителя «Лады» госпитализировали.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...