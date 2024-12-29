Татарстан занял 1-е место по объему сделок в рамках исламского банкинга

По итогам 9 месяцев 2024 года Татарстан стал лидером по объему сделок, заключенных в рамках исламского банкинга. Об этом рассказали в пресс-службе Банка России.

В Татарстане реализуется основной объем сделок в рамках исламского банкинга: 84% операций по размещению средств и 66% — по привлечению средств. На втором месте в рейтинге регионов расположились Москва и Московская область с 5% и 9% сделок соответственно.

На конец сентября объем финансирования по размещению средств составил 2,8 млрд руб. В 2024 году он увеличился на 56%. Портфель сделок по привлечению средств составил 3,8 млрд руб. В этом году он вырос более чем в 2 раза. Изменения произошли в том числе из-за роста числа компаний-участников исследования.

В анкетировании Банка России приняли участие 26 компаний, 12 из них находятся на территории Татарстана.

Диана Соловьёва