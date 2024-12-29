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Коммерсантъ FM
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Останки 24 погибших при авиакатастрофе в Актау доставлены в Баку

Спецрейс доставил из казахстанского Актау в азербайджанский Баку останки 24 погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines. Это 21 пассажир и 3 члена экипажа, передает агентство Trend. В Азербайджан ранее вернулись 14 граждан, пострадавших в результате авиакатастрофы.

Самолет Azerbaijan Airlines рейса Баку—Грозный разбился 25 декабря. Лайнер неоднократно пытался зайти на посадку в аэропорт столицы Чечни, в это время средства ПВО отражали атаку украинских беспилотников, сообщал Кремль. В итоге самолет отправился на запасной аэродром в казахстанском городе Актау, где разбился недалеко от посадочной полосы. Azerbaijan Airlines сообщила, что авиакатастрофа могла произойти в результате «внешнего вмешательства».

Подробнее о крушении — в материале «Ъ» «Внешнее воздействие».

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