В Москве 76-летнего мужчину обвинили в убийстве в 1976 году из-за проигрывателя

В суд направлено уголовное дело об убийстве в отношении 76-летнего мужчины. По версии следствия, он совершил преступление 48 лет назад из-за дорогого стереопроигрывателя Fidelitе.

Уголовное дело расследовалось по статье об убийстве, совершенном при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений и о разбое (п. «а» ст. 102, п. «в» ст. 146 УК РСФСР). Прокуратура Москвы сообщила, что на след предполагаемого преступника удалось выйти благодаря отпечаткам пальцев, которые были найдены на месте преступления. Как именно, не уточняется.

Убийство было совершено в ноябре 1976 года. 27-летний обвиняемый тогда увлекался музыкой, коллекционировал виниловые пластинки и перепродавал проигрыватели. Он хотел купить Fidelitе, за который владелица просила 500 руб. при средней зарплате в 150 руб. Преступник пришел к владелице в квартиру в качестве покупателя и задушил ее. Он похитил проигрыватель, сервиз, хрусталь, три вазы, зонт, кожаный чемодан и 150 руб. Похищенное он продал на Курском вокзале и на поезде уехал домой.