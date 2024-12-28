На реке Анапка установили допзаграждения для защиты от мазута

В целях предотвращения попадания мазута из Черного моря в реку Анапка, у южного притока водоема установили дополнительные заграждения. Об этом сообщает оперштаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Специалисты установили три поплавковых барьера: первый — около устья реки, второй — на расстоянии 100 метров от берега, а третье заграждение расположили под пешеходным мостом у южного притока Анапки. Меры приняты для защиты водоема в условиях возможного ухудшения погодных условий, включая штормы.

Ранее для защиты от распространения мазута были установлены основные барьеры на ближайших пляжах.

Нефтепродукты достигли берегов Темрюкского района и Анапы в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Инцидент произошел 15 декабря. Власти ввели федеральный режим ЧС на Кубани 26 декабря.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Нурий Бзасежев