На реке Анапка установили допзаграждения для защиты от мазута
В целях предотвращения попадания мазута из Черного моря в реку Анапка, у южного притока водоема установили дополнительные заграждения. Об этом сообщает оперштаб Кубани.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Специалисты установили три поплавковых барьера: первый — около устья реки, второй — на расстоянии 100 метров от берега, а третье заграждение расположили под пешеходным мостом у южного притока Анапки. Меры приняты для защиты водоема в условиях возможного ухудшения погодных условий, включая штормы.
Ранее для защиты от распространения мазута были установлены основные барьеры на ближайших пляжах.
Нефтепродукты достигли берегов Темрюкского района и Анапы в результате крушения танкеров в Керченском проливе. Инцидент произошел 15 декабря. Власти ввели федеральный режим ЧС на Кубани 26 декабря.
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