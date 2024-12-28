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На новогодних праздниках из Пулково запустят дополнительные внутренние рейсы

Аэропорт Пулково запускает дополнительные рейсы по внутренним направлениям в период новогодних праздников (с 30 декабря по 8 января). Об этом сообщили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В дополнение к действующему недельному расписанию, в частности, назначаются 53 рейса в Калининград, 20 — в Архангельск, 19 — в Сочи, 14 — в Екатеринбург, 12 — в Мурманск и 11 в Казань. Также будет увеличено количество полетов в Пермь, Самару, Новосибирск, Махачкалу и Москву.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что развозить багаж в аэропорту Пулково в тестовом режиме начали роверы-беспилотники.

Дарья Астанина

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