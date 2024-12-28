Татарстанцам вернули 53 млн рублей переплаты за ЖКУ в 2024 году

Жителям Татарстана вернули более 53 млн рублей переплаты за услуги ЖКХ в 2024 году. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции республики.

С начала 2024 года в инспекцию поступило 2824 обращения по вопросам начисления платы за ЖКУ, в 144 случаях выявлены нарушения. Жителям Нижнекамска вернули 9,5 млн руб. Жителям Казани произвели перерасчет на 880 тыс. руб., жителям Набережных Челнов — на 625,5 тыс. руб., а в Елабужском районе вернули более 470 тыс. руб.

По сравнению с 2023 годом общая сумма возврата увеличилась на 20 млн руб. — тогда жителям республики вернули 33,2 млн руб.

Анар Зейналов