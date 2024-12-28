Эксперты подтвердили безопасность рыбы после разлива мазута в Черном море

Рыба в Черном море остается безопасной для потребления после разлива мазута, произошедшего в результате крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Об этом сообщает «КП» - Кубань» со ссылкой на председателя Ассоциации рыбопромышленников Юга и Северного Кавказа Юрия Атанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По его словам, экспертиза подтвердила отсутствие нефтепродуктов в выловленной рыбе. По результатам проб вода чистая, следов нефти нет. Норд-ост унес мазут от берегов.

Руководитель группы рыбодобывающих компаний Анастасия Дубенко подтвердила, что объемы добычи стабильны. Аномалий в поведении рыбы не выявлено, посторонние запахи отсутствуют.

Сейчас продолжается промысел на глубинах 40-60 метров в районе Южной Озереевки Новороссийска и Утриша Анапы.

Вся оперативная информация о ликвидации экологической катастрофы на побережье Краснодарского края — в онлайн-трансляции «Ъ-Кубань».

Нурий Бзасежев