Списавшего у «клиента» более 730 тыс. рублей петербуржца освободили из-под стражи

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга освободил из-под стражи Самида Шамилова, которого подозревали в совершении преступления по ч. 3 ст.158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств), сообщила 28 декабря объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в октябре прошлого года Шамилов подговорил двух подруг прийти в номер отеля Kostas на улице Профессора Ивашенцова, чтобы обмануть молодого человека, уже находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовавшись тем, что потерпевший уснул, обвиняемый через «Сбербанк Онлайн» перевел себе 737 600 рублей. В суде Шамилов свою вину признал и раскаялся, деньги вернул в полном объеме.

Суд назначил петербуржцу 1 год и 8 месяцев исправительной колонии общего режима. Однако было учтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание посчитали отбытым.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что прокуратура подтвердила обвинительное заключение в отношении 18-летней петербурженки, которую подозревают в сбыте наркотиков.

Андрей Маркелов