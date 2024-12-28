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Прокуратура направила в суд дело 18-летней закладчицы наркотиков

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительное заключение в отношении 18-летней петербурженки, которую подозревают в сбыте наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба ведомства 28 декабря.

По мнению следователей, летом 2024 года фигурантка дела через мессенджер нашла работу закладчицей. Руководитель просил ее забрать из тайника 180 граммов наркотика и расфасовать его по пакетикам.

Однако юная петербурженка не успела это сделать, ее задержали полицейские. В квартире обвиняемой сотрудники правопорядка нашли еще 47 свертков с запрещёнными веществами общей массой 140 граммов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что сотрудники УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на специальном полигоне уничтожили более 300 кг запрещенных веществ, изъятых из нелегального оборота.

Андрей Маркелов

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