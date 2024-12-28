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Петербургская полиция проведет рейды по местам розничной продажи алкоголя

В новогодние праздники сотрудники экономической полиции проведут в Петербурге дополнительные профилактические рейды по местам розничной продажи спиртного. Как сообщили 28 декабря в региональном ГУ МВД, это делается из-за традиционного увеличения в праздничные дни числа случаев продажи фальсифицированного алкоголя.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Полицейские советуют петербуржцам тщательно изучать приобретаемую алкогольную продукцию, особенно если цена «приятно удивляет». В попытке сэкономить можно наткнуться на суррогат, потребление которого опасно как для здоровья, так и для жизни, предупреждают правоохранители.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что полицейские закрыли подпольный цех по производству контрафактного спиртного в деревне Вирки под Петербургом. В ходе обыска на месте было изъято сырье и оборудование, а также готовый к реализации алкоголь в пятилитровых канистрах объемом более 750 литров.

Также сообщалось, что в период новогодних праздников охранять порядок на массовых мероприятиях в Петербурге будут около двух тысяч полицейских.

Андрей Цедрик

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