Марий Эл получила 90 млн рублей на возмещение затрат промпредприятиям

Минпромторг России и правительство Марий Эл подписали соглашение о предоставлении республике субсидии в размере 90 млн рублей. Средства направят на возмещение части затрат промышленным предприятиям при покупке нового российского оборудования. Об этом сообщил глава республики Юрий Зайцев.

Размер возмещения для каждого предприятия составит до 50% от понесенных затрат, но не более 20 млн руб. Субсидию смогут получить компании, заключившие договоры на приобретение оборудования с 1 января 2024 года до момента подачи заявки в 2025 году.

О будущей субсидии для предприятий Марий Эл Юрий Зайцев сообщал еще в августе. Тогда он отметил, что средства будут распределены пропорционально заявкам, а приоритет получат предприятия, использующие отечественное оборудование.

Анар Зейналов