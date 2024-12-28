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Умер главный художник воронежского театра оперы и балета Валерий Кочиашвили

На 73 году жизни 23 декабря скончался главный художник воронежского государственного театра оперы и балета Валерий Кочиашвили. Об этом сообщили в самом театре. Причину смерти там не раскрыли.

Фото: Воронежский государственный театр оперы и балета

Валерий Кочиавшили родился 12 января 1952 года в грузинском городе Цители-Цкаро. В воронежский театр опера и балета пришел в 1977 году декоратором, с 1982 года — главный художник. Оформил несколько десятков спектаклей, в том числе «Лебединое озеро», «Щелкунчика», «Спящую красавицу», «Жизель», «Корсара», «Ромео и Джульетту», «Тоску», «Трубадура», «Пиковую даму». Его последней работой стал балет «Пер Гюнт. В театре отметили, что он не смог прийти на премьеру, которая состоялась 19 и 20 декабря.

«Помимо художественного дара Валерий Георгиевич обладал обширными познаниями в области драматургии, музыки и хореографии, изобразительного искусства, философии. Большой честью было работать вместе с ним, отдавая должное его профессионализму, бескомпромиссному следованию эстетическим и моральным принципам, и в тоже время чуткости и человеческой доброте»,— добавили в театре.

Прощание с Валерием Кочиашвили состоится 30 декабря на сцене театра с 8:30 до 10:00.

Фотогалерея

Каким получился последний спектакль, над которым работал Валерий Кочиашвили

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Балет «Пер Гюнт» в воронежском театре оперы и балета исполняют два состава — оба были представлены в премьерные дни 19 и 20 декабря

Балет «Пер Гюнт» в воронежском театре оперы и балета исполняют два состава — оба были представлены в премьерные дни 19 и 20 декабря

Фото: Анастасия Ускова

Впервые балет «Пер Гюнт» в воронежском театре поставил в 1965 году Константин Муллер. А в 1998 году балетмейстер Олег Игнатьев (делал в Воронеже несколько спектаклей) и главный художник театра Валерий Кочиашвили вновь обратились к Ибсену, но из-за сложной экономической обстановки работа не была завершена

Впервые балет «Пер Гюнт» в воронежском театре поставил в 1965 году Константин Муллер. А в 1998 году балетмейстер Олег Игнатьев (делал в Воронеже несколько спектаклей) и главный художник театра Валерий Кочиашвили вновь обратились к Ибсену, но из-за сложной экономической обстановки работа не была завершена

Фото: Андрей Парфенов

Спустя почти четверть века, в 2024 году, худрук театра Александр Литягин подготовил балет на основе эскизов Олега Игнатьева и Валерия Кочиашвили. По словам балетмейстера, станцевать «Пера Гюнта» мечтали с конца прошлого века, а он сделал хореографию на основе более современной

Спустя почти четверть века, в 2024 году, худрук театра Александр Литягин подготовил балет на основе эскизов Олега Игнатьева и Валерия Кочиашвили. По словам балетмейстера, станцевать «Пера Гюнта» мечтали с конца прошлого века, а он сделал хореографию на основе более современной

Фото: Андрей Парфенов

Дирижером-постановщиком стал главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов, уже работавший с воронежским театром над балетом «Дон Кихот» и операми «Кармен» и «Свадьба Фигаро»

Дирижером-постановщиком стал главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов, уже работавший с воронежским театром над балетом «Дон Кихот» и операми «Кармен» и «Свадьба Фигаро»

Фото: Андрей Парфенов

По словам Феликса Коробова, партитура балета была создана эксклюзивно для Воронежа. Еще по просьбе Ибсена Эдвард Григ в 1875 году написал музыку для спектакля, однако ее одной для полноценного балета было недостаточно, поэтому были включены и другие работы композитора

По словам Феликса Коробова, партитура балета была создана эксклюзивно для Воронежа. Еще по просьбе Ибсена Эдвард Григ в 1875 году написал музыку для спектакля, однако ее одной для полноценного балета было недостаточно, поэтому были включены и другие работы композитора

Фото: Анастасия Ускова

Конечно, не обошлось без композиции «В пещере горного короля». В воронежском «Пере Гюнте» она прозвучала дважды

Конечно, не обошлось без композиции «В пещере горного короля». В воронежском «Пере Гюнте» она прозвучала дважды

Фото: Анастасия Ускова

Через весь спектакль проходит линия любви между Пером Гюнтом и Сольвейг, также важна роли матери главного героя Осе (в центре)

Через весь спектакль проходит линия любви между Пером Гюнтом и Сольвейг, также важна роли матери главного героя Осе (в центре)

Фото: Андрей Парфенов

Отчасти мешает Перу Гюнту злая судьба, которую воплощают Рок-женщина и Рок-мужчина

Отчасти мешает Перу Гюнту злая судьба, которую воплощают Рок-женщина и Рок-мужчина

Фото: Анастасия Ускова

Но и сам Пер Гюнт далеко не идеален и все время ищет общества других женщин

Но и сам Пер Гюнт далеко не идеален и все время ищет общества других женщин

Фото: Анастасия Ускова

Главного героя заносит в далекие от Норвегии уголки мира, например, в пустыню к бедуинам

Главного героя заносит в далекие от Норвегии уголки мира, например, в пустыню к бедуинам

Фото: Андрей Парфенов

А потом на остров к сиренам

А потом на остров к сиренам

Фото: Андрей Парфенов

И даже на адский бал, на котором Пер должен был примкнуть к силам зла

И даже на адский бал, на котором Пер должен был примкнуть к силам зла

Фото: Андрей Парфенов

А все это время главного героя ждала верная Сольвейг

А все это время главного героя ждала верная Сольвейг

Фото: Анастасия Ускова

Заканчивается спектакль так же, как и начинается — сценой с матерью и ребенком. Вот только в начале это была мать Пера и он сам, в финале Сольвейг и их сын. Где сам Пер, неизвестно

Заканчивается спектакль так же, как и начинается — сценой с матерью и ребенком. Вот только в начале это была мать Пера и он сам, в финале Сольвейг и их сын. Где сам Пер, неизвестно

Фото: Андрей Парфенов

До конца этого и часть следующего года театр традиционно показывает «Щелкунчика» и некоторые другие новогодние и рождественские постановки. Следующие показы «Пера Гюнта» запланированы на конец января

До конца этого и часть следующего года театр традиционно показывает «Щелкунчика» и некоторые другие новогодние и рождественские постановки. Следующие показы «Пера Гюнта» запланированы на конец января

Фото: Андрей Парфенов

Следующая фотография
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Балет «Пер Гюнт» в воронежском театре оперы и балета исполняют два состава — оба были представлены в премьерные дни 19 и 20 декабря

Фото: Анастасия Ускова

Впервые балет «Пер Гюнт» в воронежском театре поставил в 1965 году Константин Муллер. А в 1998 году балетмейстер Олег Игнатьев (делал в Воронеже несколько спектаклей) и главный художник театра Валерий Кочиашвили вновь обратились к Ибсену, но из-за сложной экономической обстановки работа не была завершена

Фото: Андрей Парфенов

Спустя почти четверть века, в 2024 году, худрук театра Александр Литягин подготовил балет на основе эскизов Олега Игнатьева и Валерия Кочиашвили. По словам балетмейстера, станцевать «Пера Гюнта» мечтали с конца прошлого века, а он сделал хореографию на основе более современной

Фото: Андрей Парфенов

Дирижером-постановщиком стал главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов, уже работавший с воронежским театром над балетом «Дон Кихот» и операми «Кармен» и «Свадьба Фигаро»

Фото: Андрей Парфенов

По словам Феликса Коробова, партитура балета была создана эксклюзивно для Воронежа. Еще по просьбе Ибсена Эдвард Григ в 1875 году написал музыку для спектакля, однако ее одной для полноценного балета было недостаточно, поэтому были включены и другие работы композитора

Фото: Анастасия Ускова

Конечно, не обошлось без композиции «В пещере горного короля». В воронежском «Пере Гюнте» она прозвучала дважды

Фото: Анастасия Ускова

Через весь спектакль проходит линия любви между Пером Гюнтом и Сольвейг, также важна роли матери главного героя Осе (в центре)

Фото: Андрей Парфенов

Отчасти мешает Перу Гюнту злая судьба, которую воплощают Рок-женщина и Рок-мужчина

Фото: Анастасия Ускова

Но и сам Пер Гюнт далеко не идеален и все время ищет общества других женщин

Фото: Анастасия Ускова

Главного героя заносит в далекие от Норвегии уголки мира, например, в пустыню к бедуинам

Фото: Андрей Парфенов

А потом на остров к сиренам

Фото: Андрей Парфенов

И даже на адский бал, на котором Пер должен был примкнуть к силам зла

Фото: Андрей Парфенов

А все это время главного героя ждала верная Сольвейг

Фото: Анастасия Ускова

Заканчивается спектакль так же, как и начинается — сценой с матерью и ребенком. Вот только в начале это была мать Пера и он сам, в финале Сольвейг и их сын. Где сам Пер, неизвестно

Фото: Андрей Парфенов

До конца этого и часть следующего года театр традиционно показывает «Щелкунчика» и некоторые другие новогодние и рождественские постановки. Следующие показы «Пера Гюнта» запланированы на конец января

Фото: Андрей Парфенов

Смотреть

Александр Прытков

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