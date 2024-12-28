Умер главный художник воронежского театра оперы и балета Валерий Кочиашвили

На 73 году жизни 23 декабря скончался главный художник воронежского государственного театра оперы и балета Валерий Кочиашвили. Об этом сообщили в самом театре. Причину смерти там не раскрыли.

Фото: Воронежский государственный театр оперы и балета

Валерий Кочиавшили родился 12 января 1952 года в грузинском городе Цители-Цкаро. В воронежский театр опера и балета пришел в 1977 году декоратором, с 1982 года — главный художник. Оформил несколько десятков спектаклей, в том числе «Лебединое озеро», «Щелкунчика», «Спящую красавицу», «Жизель», «Корсара», «Ромео и Джульетту», «Тоску», «Трубадура», «Пиковую даму». Его последней работой стал балет «Пер Гюнт. В театре отметили, что он не смог прийти на премьеру, которая состоялась 19 и 20 декабря.

«Помимо художественного дара Валерий Георгиевич обладал обширными познаниями в области драматургии, музыки и хореографии, изобразительного искусства, философии. Большой честью было работать вместе с ним, отдавая должное его профессионализму, бескомпромиссному следованию эстетическим и моральным принципам, и в тоже время чуткости и человеческой доброте»,— добавили в театре.

Прощание с Валерием Кочиашвили состоится 30 декабря на сцене театра с 8:30 до 10:00.

Фотогалерея Каким получился последний спектакль, над которым работал Валерий Кочиашвили Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Балет «Пер Гюнт» в воронежском театре оперы и балета исполняют два состава — оба были представлены в премьерные дни 19 и 20 декабря Фото: Анастасия Ускова Впервые балет «Пер Гюнт» в воронежском театре поставил в 1965 году Константин Муллер. А в 1998 году балетмейстер Олег Игнатьев (делал в Воронеже несколько спектаклей) и главный художник театра Валерий Кочиашвили вновь обратились к Ибсену, но из-за сложной экономической обстановки работа не была завершена Фото: Андрей Парфенов Спустя почти четверть века, в 2024 году, худрук театра Александр Литягин подготовил балет на основе эскизов Олега Игнатьева и Валерия Кочиашвили. По словам балетмейстера, станцевать «Пера Гюнта» мечтали с конца прошлого века, а он сделал хореографию на основе более современной Фото: Андрей Парфенов Дирижером-постановщиком стал главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов, уже работавший с воронежским театром над балетом «Дон Кихот» и операми «Кармен» и «Свадьба Фигаро» Фото: Андрей Парфенов По словам Феликса Коробова, партитура балета была создана эксклюзивно для Воронежа. Еще по просьбе Ибсена Эдвард Григ в 1875 году написал музыку для спектакля, однако ее одной для полноценного балета было недостаточно, поэтому были включены и другие работы композитора Фото: Анастасия Ускова Конечно, не обошлось без композиции «В пещере горного короля». В воронежском «Пере Гюнте» она прозвучала дважды Фото: Анастасия Ускова Через весь спектакль проходит линия любви между Пером Гюнтом и Сольвейг, также важна роли матери главного героя Осе (в центре) Фото: Андрей Парфенов Отчасти мешает Перу Гюнту злая судьба, которую воплощают Рок-женщина и Рок-мужчина Фото: Анастасия Ускова Но и сам Пер Гюнт далеко не идеален и все время ищет общества других женщин Фото: Анастасия Ускова Главного героя заносит в далекие от Норвегии уголки мира, например, в пустыню к бедуинам Фото: Андрей Парфенов А потом на остров к сиренам Фото: Андрей Парфенов И даже на адский бал, на котором Пер должен был примкнуть к силам зла Фото: Андрей Парфенов А все это время главного героя ждала верная Сольвейг Фото: Анастасия Ускова Заканчивается спектакль так же, как и начинается — сценой с матерью и ребенком. Вот только в начале это была мать Пера и он сам, в финале Сольвейг и их сын. Где сам Пер, неизвестно Фото: Андрей Парфенов До конца этого и часть следующего года театр традиционно показывает «Щелкунчика» и некоторые другие новогодние и рождественские постановки. Следующие показы «Пера Гюнта» запланированы на конец января Фото: Андрей Парфенов Следующая фотография 1 / 15 Балет «Пер Гюнт» в воронежском театре оперы и балета исполняют два состава — оба были представлены в премьерные дни 19 и 20 декабря Фото: Анастасия Ускова Впервые балет «Пер Гюнт» в воронежском театре поставил в 1965 году Константин Муллер. А в 1998 году балетмейстер Олег Игнатьев (делал в Воронеже несколько спектаклей) и главный художник театра Валерий Кочиашвили вновь обратились к Ибсену, но из-за сложной экономической обстановки работа не была завершена Фото: Андрей Парфенов Спустя почти четверть века, в 2024 году, худрук театра Александр Литягин подготовил балет на основе эскизов Олега Игнатьева и Валерия Кочиашвили. По словам балетмейстера, станцевать «Пера Гюнта» мечтали с конца прошлого века, а он сделал хореографию на основе более современной Фото: Андрей Парфенов Дирижером-постановщиком стал главный дирижер Московского академического музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов, уже работавший с воронежским театром над балетом «Дон Кихот» и операми «Кармен» и «Свадьба Фигаро» Фото: Андрей Парфенов По словам Феликса Коробова, партитура балета была создана эксклюзивно для Воронежа. Еще по просьбе Ибсена Эдвард Григ в 1875 году написал музыку для спектакля, однако ее одной для полноценного балета было недостаточно, поэтому были включены и другие работы композитора Фото: Анастасия Ускова Конечно, не обошлось без композиции «В пещере горного короля». В воронежском «Пере Гюнте» она прозвучала дважды Фото: Анастасия Ускова Через весь спектакль проходит линия любви между Пером Гюнтом и Сольвейг, также важна роли матери главного героя Осе (в центре) Фото: Андрей Парфенов Отчасти мешает Перу Гюнту злая судьба, которую воплощают Рок-женщина и Рок-мужчина Фото: Анастасия Ускова Но и сам Пер Гюнт далеко не идеален и все время ищет общества других женщин Фото: Анастасия Ускова Главного героя заносит в далекие от Норвегии уголки мира, например, в пустыню к бедуинам Фото: Андрей Парфенов А потом на остров к сиренам Фото: Андрей Парфенов И даже на адский бал, на котором Пер должен был примкнуть к силам зла Фото: Андрей Парфенов А все это время главного героя ждала верная Сольвейг Фото: Анастасия Ускова Заканчивается спектакль так же, как и начинается — сценой с матерью и ребенком. Вот только в начале это была мать Пера и он сам, в финале Сольвейг и их сын. Где сам Пер, неизвестно Фото: Андрей Парфенов До конца этого и часть следующего года театр традиционно показывает «Щелкунчика» и некоторые другие новогодние и рождественские постановки. Следующие показы «Пера Гюнта» запланированы на конец января Фото: Андрей Парфенов Смотреть

Александр Прытков