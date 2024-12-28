Умер главный художник воронежского театра оперы и балета Валерий Кочиашвили
На 73 году жизни 23 декабря скончался главный художник воронежского государственного театра оперы и балета Валерий Кочиашвили. Об этом сообщили в самом театре. Причину смерти там не раскрыли.
Валерий Кочиавшили родился 12 января 1952 года в грузинском городе Цители-Цкаро. В воронежский театр опера и балета пришел в 1977 году декоратором, с 1982 года — главный художник. Оформил несколько десятков спектаклей, в том числе «Лебединое озеро», «Щелкунчика», «Спящую красавицу», «Жизель», «Корсара», «Ромео и Джульетту», «Тоску», «Трубадура», «Пиковую даму». Его последней работой стал балет «Пер Гюнт. В театре отметили, что он не смог прийти на премьеру, которая состоялась 19 и 20 декабря.
«Помимо художественного дара Валерий Георгиевич обладал обширными познаниями в области драматургии, музыки и хореографии, изобразительного искусства, философии. Большой честью было работать вместе с ним, отдавая должное его профессионализму, бескомпромиссному следованию эстетическим и моральным принципам, и в тоже время чуткости и человеческой доброте»,— добавили в театре.
Прощание с Валерием Кочиашвили состоится 30 декабря на сцене театра с 8:30 до 10:00.