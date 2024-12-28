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Полпред в УрФО Артем Жога вошел в военно-промышленную комиссию РФ

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога включен в состав военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из состава комиссии был исключен Владимир Якушев, который уступил Артему Жоге пост полпреда в УрФО, став секретарем генсовета партии «Единая Россия». В задачи комиссии входит контроль за реализацией политики государства в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной деятельности.

Ранее Артем Жога сообщил, что зарегистрировал свой Telegram-канал в реестре Роскомнадзора. На него подписаны более 41,8 тыс. человек.

Анна Капустина

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