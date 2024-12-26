Артем Жога зарегистрировал telegram-канал в Роскомнадзоре

Полпред президента в УрФО Артем Жога сообщил, что зарегистрировал свой telegram-канал «Жога» в реестре Роскомнадзора. «В соответствии с законами нашей страны зарегистрировал свои персональные страницы в социальных сетях в перечне Роскомнадзора»,— написал он. Его telegram-канал имеет более 41,8 тыс. подписчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, 30 июля Госдума приняла закон об обязательной верификации блогеров с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков на одной площадке. С 1 ноября они обязаны подавать данные о себе в реестр Роскомнадзора. Отказавшиеся не смогут законно публиковать рекламу и собирать пожертвования.

Артем Жога назначен полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе 2 октября. До этого он был председателем народного совета Донецкой народной республики (ДНР). Telegram-канал «Жога» был создан 23 сентября 2022 года.

Николай Яблонский