Проезд по межгороду и пригороду в Ярославской области подорожает с 1 января

В Ярославской области с 1 января 2025 года вырастет стоимость проезда на межмуниципальных и муниципальных пригородных маршрутах. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стартранс Ярославль, ВК Фото: Стартранс Ярославль, ВК

Цена одного пассажиро-километра вырастет с 3,68 до 3,89 руб. Общая стоимость поездки будет складываться из расстояния. Кроме того, с 1 апреля 2025 года стоимость проезда вырастет до 31 руб. на городских маршрутах в Ростовском, Угличском и Даниловском районах.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона рост цен объяснили подорожанием топлива, запчастей и технического обслуживания подвижного состава.

Алла Чижова